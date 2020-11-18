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Из жизни

Свалка в Совхоз-техникуме сползает на проезжую часть

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Она всегда покушается на территорию дороги, своего участка ей мало - речь о помойке. Иначе нельзя назвать то, что расположилось в Совхоз-техникуме.

Изначально была контейнерная площадка с двумя баками и корзиной для сбора пластика. Но ее засорили, забросали бытовыми и строительными отходами так, что они даже на проезжую часть сползают.

Форменное безобразие, комментирует гостья микрорайона. Она прибыла туда на самоизоляцию, ей даже посмотреть в окрестностях оказалось не на что.

«Грязно. Летом я была, у них было хорошо. А сейчас вот так», - отметила пенсионерка.

Женщина, вероятно, в прошлый раз застала редкий случай, когда с площадки вывезли накопившийся мусор. Сколько лежит нынешний, неизвестно, но раскидали его вдоль и поперек. Жители даже бытовые отходы перестали бросать в баки, хотя уж их-то очищают аккуратно.

Свалка напротив агропромышленного колледжа - объект, заслуживающий пристального внимания администрации Первомайского района.

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