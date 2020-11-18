От разрушенной котельной на улице Крупской остались лишь воспоминания

18.11.2020 | 20:43

Понять, что за разрушенное строение примыкает к торцу дома № 29 на улице Крупской, теперь практически нельзя: от кирпичной кладки осталось немногое. Но старожилы помнят, что прежде там находилась котельная.

«Беспорядок, дети лазают туда. Это давно разрушается. Я в 1995-м переехала, и уже такое было. Приходят и разрушают, кому нужен кирпич», - рассказала пенсионерка.

После подключения дома № 29 на улице Крупской к централизованной системе отопления необходимость в поддержании нормального состояния оборудования отпала. Трубу демонтировали, а само здание стало разваливаться.

Хотя в Пензе есть примеры, когда идет обратный процесс и рядом с некоторыми жилыми строениями строят мини-котельные. А на улице Урицкого была своя, в подвале, но реконструировать ее оказалось дорого. Неподалеку возвели новую. Правда, жители в итоге жаловались.

«С нас даже больше стали брать. Старые котельные брали меньше», - отмечала пензячка Антонина Алексеевна.

Вспоминая прежние годы, когда на улице Крупской в квартиры подавалось тепло из пристроенного помещения, невольно на ум приходит образ Виктора Цоя с его легендарной «Камчаткой» - так в рок-среде прозвали котельную, в которой трудился певец, чтобы не попасть под статью за тунеядство.