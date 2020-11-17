Жители Заводского района добавляют мусор к большой куче

17.11.2020 | 21:04

Кто-то старался, собирал растительные отходы - ветки, листья, - сгреб все это в одну большую кучу. Но так и не вывез. В итоге напротив дома № 11 на улице Циолковского образовалась свалка. Прохожие видят, что там грязно, и без зазрения совести добавляют что-то свое - бутылки или даже целые пакеты с мусором.

Гора появилась давно, к ней уже привыкли.

«Она здесь всю жизнь. Надо спросить у Октябрьской администрации, почему не убирают. Это не субботник, а просто сваливают сюда все», - рассказал горожанин.

Людей не смущает даже соседство с игровой зоной. Буквально за забором находится детская площадка, которая тоже вызывает вопрос, следит ли кто за ней. На это обращала внимание активистка с улицы Ударной. Она переживала за будущие поколения: несмотря на бардак, туда все равно приходят играть малыши. Альтернативы поблизости нет.

«И ветки упавшие - вы посмотрите! - и бревна навалены, и карусели заржавели, все в бурьяне. Дети приходят, а у нас весь Заводской район - где площадка, там свалка городская!» - возмущалась женщина.

К имеющемуся на игровой зоне прибавилось то, что лежит поблизости. Этот уголок Пензы продолжает обрастать мусором. Если бы собранные ветки с листьями оперативно вывезли, то, может быть, прохожие не стали бы добавлять отходы.