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Из жизни

Жители Заводского района добавляют мусор к большой куче

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Кто-то старался, собирал растительные отходы - ветки, листья, - сгреб все это в одну большую кучу. Но так и не вывез. В итоге напротив дома № 11 на улице Циолковского образовалась свалка. Прохожие видят, что там грязно, и без зазрения совести добавляют что-то свое - бутылки или даже целые пакеты с мусором.

Гора появилась давно, к ней уже привыкли.

«Она здесь всю жизнь. Надо спросить у Октябрьской администрации, почему не убирают. Это не субботник, а просто сваливают сюда все», - рассказал горожанин.

Людей не смущает даже соседство с игровой зоной. Буквально за забором находится детская площадка, которая тоже вызывает вопрос, следит ли кто за ней. На это обращала внимание активистка с улицы Ударной. Она переживала за будущие поколения: несмотря на бардак, туда все равно приходят играть малыши. Альтернативы поблизости нет.

«И ветки упавшие - вы посмотрите! - и бревна навалены, и карусели заржавели, все в бурьяне. Дети приходят, а у нас весь Заводской район - где площадка, там свалка городская!» - возмущалась женщина.

К имеющемуся на игровой зоне прибавилось то, что лежит поблизости. Этот уголок Пензы продолжает обрастать мусором. Если бы собранные ветки с листьями оперативно вывезли, то, может быть, прохожие не стали бы добавлять отходы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так сжеч эту кучу и всё.

Имя: Гость
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