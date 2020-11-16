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Из жизни

Пензячка надеется добиться обрезки старых деревьев вблизи проводов

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Деревьям рядом с домом № 37 на Ударной улице нужна обрезка, доказывала старой управляющей компании местная жительница. Теперь Галина Владимировна ведет диалог с новой и надеется, что коммунальщики ее услышат.

«Там у нас растут высокие деревья - с той стороны, у меня окна туда выходят. И там у нас провода. Сколько раз, когда ветер, вихрь, обрывало эти провода! Мы сидели без света», - рассказала горожанка.

Ради справедливости стоит отметить, что провода, ведущие к 37-му дому на улице Ударной, рвались не только из-за деревьев. Порой сами коммунальщики своими действиями приводили к тому, что требовалась помощь электриков.

Галина Владимировна добивается опиловки деревьев, которые в этой части Пензы старые, во время ветра они запросто могут сбросить крупные ветки. Об своих опасениях пенсионерка сообщила специалистам.

«Позвонила. Правда, они в прошлом году нарезали нам кустов и бросили их, оставили. Эти кусты лежали, наверное, больше двух месяцев. Звонила туда (я неравнодушная к этому). Подхожу к машине, которая подъехала, говорю, посмотрите, у нас эти провода - обрыв будет. А они говорят, это не к нам обращаться надо. Но один подошел, посмотрел все-таки и дал мне номер телефона диспетчера. Я позвонила диспетчеру», - описала, как развивалось дело, Галина Владимировна.

Тогда заявку приняли, но ничего не сделали - управляющая компания обанкротилась. Теперь появилась новая. На нее вся надежда.

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