Бурьян на улице Терновского стал местом скопления мусора

16.11.2020 | 20:04

Хоть и растительные, но все же отходы - свекольная ботва, капустные листья в бурьяне за домом № 164 на Терновского, как магнит, притянули к себе всякую всячину, включая старые ботинки, использованные пластиковые бутылки. Там же небрежно брошены пакеты с домашним мусором: кто-то не донес до контейнерной площадки, видимо надорвался от тяжести.

За домом вьется асфальтированная тропа - ее прокладывали для удобства местного населения, для родителей воспитанников детского сада «Золушка». Не оценили некоторые, решили, что им все позволено, в том числе засорять территорию.

«Хотелось бы, чтобы здесь было культурнее, лучше. У нас возле одного дома сделали ремонт хорошо - тротуарчики, дорогу, а у другого не пройдешь», - отметила Татьяна Николаевна.

Подходы к детскому саду полноценно не обустроены. Грунтовая дорога, огибающая заросший бурьяном островок за 164-м домом, разбитая, в лужах. На обочинах ее стихийная парковка местных жителей и родителей воспитанников дошкольного учреждения. Кстати, ни те, ни другие никакого желания прибрать территорию не высказывают.