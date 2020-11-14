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Из жизни

В Каменском районе пенсионер собрал целую коллекцию редкостей

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Хамзя Касимович Васильев, уроженец татарского села Кикино Каменского района, идет в ногу с научно-техническим прогрессом, но по принципу «шаг вперед - два назад». Ему интересно понимать, как проходила эволюция полезных предметов, окружающих человека сегодня. У гаджетов и девайсов были свои предки.

«Безмен 50-х годов взвешивал все в фунтах (1 фунт - 400 граммов), работал очень просто», - показал коллекционер.

В домашнем музее Хамзи Васильева нашлось место и утюгу, нагревавшемуся раскаленными углями, и «бабушке» современной стиральной машины - простой и надежной в эксплуатации.

Полвека назад свет в конце тоннеля видели благодаря керосиновым лампам. Других в деревнях не было.

«Сначала надо делать маленький нагрев, потом подсохнет и можно будет прибавить. Сейчас невозможно при таком свете учиться, а я еще застал. У нас свет появился в 66-67-м годах - мой седьмой класс», - пояснил собиратель редкостей.

Тяжелая печатная машинка «Башкирия» - прародительница современной беспроводной клавиатуры.

Сейчас принято спать на белье с 3D-принтами, а вот раньше девушки свое приданое украшали вручную. Узоры не тускнеют до сих пор - даже через 50 лет.

Когда-нибудь и современные компьютеры станут чьими-то «дедушками».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Все относительно, для кого то это редкость, а для кого просто мусор

Гость||

"Полвека назад свет в конце тоннеля видели благодаря керосиновым лампам." - грёбаный стыд, у вас там только одни имбецилы работают?

Имя: Гость
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