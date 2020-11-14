Обновленная контейнерная площадка на пр-те Победы обрастает мусором

14.11.2020 | 20:00

Довольно неприглядно выглядела контейнерная площадка у торца дома № 77 на проспекте Победы в феврале. Тогда прохожие отмечали, что прорех в ограде становится все больше. Куда исчезают профлисты, было неясно. Кроме того, вызывало претензии качество уборки прилегающей территории.

«Утром приходим вынести мусор, а здесь такое, что не передать словами, каждый день. Листов нет давно, а ветер свое дело делает», - отмечала местная жительница.

Иные были уверены, что стихия тут ни при чем - скорее, это дело рук человека.

Приехав на место по жалобе на огромную кучу мешков, которые никак не могут вывезти, журналисты «Службы 11» были приятно удивлены: забор полностью заменили, внутри ограды относительно чисто.

Портят картину только отходы, собранные при уборке дворов и принесенные сюда. Пакеты рвутся, их содержимое вываливается наружу. Лежат давно, к ним добавляют другой мусор, так гора и растет.

«Каждый день, ходя мимо, неприятно смотреть, конечно. Кто-то мусор собирал - значит, есть ответственные, они и должны проследить, чтобы мусор вывезли. Если бы его не было, все довольно прилично бы выглядело», - отметила пензячка.

В сухую погоду высок риск пожара. Подобное уже случалось.