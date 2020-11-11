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Из жизни

В подвале дома на улице Терновского оказались заперты кошки

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За решеткой в темнице сырой - кошка или две. Защитницы животных с Терновского, 162, сняли кадры, когда обнаружили закрытые продухи. А в подвале оставались коты.

«Он ставит сетки, решетки. Жильцы дома неоднократно обращались к нему с просьбой оставить один продух после того, как вышло постановление правительства, подписанное Медведевым. Но он игнорирует все обращения», - поделилась бедой жительница дома Галина Владимировна.

Речь идет о внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно документу, одно отверстие должно быть свободно в любое время года, как впоследствии разъясняли чиновники, не только из-за необходимости вентиляции подвалов, но и для того, чтобы в помещения могли заходить кошки. Это является и санитарной нормой: животные уничтожают грызунов.

Но почти 60 продухов на Терновского, 162, были или забиты наглухо, или зарешечены. Таким образом, председатель ТСЖ перекрыл барсукам и муркам доступ в помещение.

«Действующим законодательством не предусмотрено попадание кошек в подвал и проживание кошек в подвале. Открытых продухов у нас достаточное количество для обеспечения температуры и влажностного режима подвального помещения. Кошек мы туда не пускаем, устанавливаем защитные решетки. Ни кошек, ни собак, ни грызунов не должно быть в подвальном помещении», - заявил председатель ТСЖ «Виктория» Дмитрий Александрович.

Единственное отверстие открыто у пятого подъезда - жильцы сами выломали решетку, когда услышали писк маленьких котят: мать не успела их вытащить.

«Мы боремся за то, чтобы кошек впустили в подвал, начинаются холода. Летом они у нас там не жили, и мы не имели претензий к нему. Было тепло, они жили под крыльцом, в кустиках. Но сейчас холода, им надо где-то жить, а он все закрывает», - пожаловалась жительница дома Тамара Александровна.

По телефону председатель ТСЖ заверил, что пойдет на компромисс - не забьет одно отверстие.

«Зимой мы его закроем, откроем с другой стороны, чтобы все подвальные помещения у нас проветривались равномерно», - пояснил Дмитрий Александрович.

Местные зоозащитницы не только кормят кошек, а ещё и начали их стерилизовать, стараясь не увеличивать уже имеющееся поголовье.

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