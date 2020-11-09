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Из жизни

Пензячка назвала стихийным бедствием исчезновение мусорки за домом

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Стихийное бедствие - так жительница улицы Ленина называет последствия ликвидации контейнерной площадки. Она находилась за домом № 6 на улице 9 Января. Но там строится здание, несколько недель назад забор передвинули, баки убрали.

Жителям десятка домов на Ленина, Шмидта, 9 Января предложили носить мусор в контейнеры у забора Комсомольского парка. Многие не согласились с таким решением, и началось то самое стихийное бедствие.

«Везде разбросаны кульки с мусором. Возле подъездов, домов. Около нашего дома (Ленина, 17) находится запустелый участок, там много чего можно найти. Свинство. Я думаю, люди утром торопятся на работу - контейнера нет. И они оставляют без зазрения совести», - пожаловалась местная жительница Лариса Николаевна.

За ограждением и рядом с ним у всех ближайших строительных площадок горы пакетов. Они в бурьяне, в кустах, в ямках - это самое натуральное минирование мусором. Того и гляди наступишь на скользкие отходы - что на Ленина, что на 9 Января.

У дома № 6 на 9 Января на каждом углу объявление: «Информация для свиней! Здесь мусор не складывать!» Но люди игнорируют требование.

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