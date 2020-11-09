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Из жизни

Аллея на проспекте Победы больше не радует горожан

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За гибкие, раскидистые, длинные ветви ветлу называют в народе кудрявой. Она украсит любую улицу. Но в данном случае бессильна. На одном дереве мощный сук переломился и навис над головами прохожих.

Часть упавших веток рабочие МУП «Зеленое хозяйство» подобрали и вывезли. Давно, пожалуй, это было. А сколько еще лежит...

Но гораздо больше мусора на уютной когда-то аллее на проспекте Победы близ дома № 14.

«Не убирают, денег нет на дворника», - отметил мужчина.

Некоторые пензенцы вспоминают удачную попытку муниципалитета создать светлую аллею около трех лет назад.

«Лавочки поставили, сделали парк, было красиво. Все для народа. Но теперь мусор, и лавочек нет», - рассказала горожанка.

Женщина понимает: это неизбежно, ведь всякий раз, когда появляются скамейки, тут же рядом вырастают горы мусора. Обязательно лавки занимают пьющие люди, к порядку не привыкшие. Кричат громко по ночам, песни горланят. Из стоящих рядом высоток народ пожаловался - и скамейки убрали.

Хуже стало пожилым.

«Стареньких полно здесь. Выйдешь - негде присесть. Ноги болят. Это ужасно. Это проспект Победы, здесь должно замечательно быть», - подчеркнула женщина.

Кстати, после обустройства аллеи прошел не один год. Но так и остались вырезанные после взятия проб отверстия в асфальте, а ведь их обязаны заасфальтировать в короткие сроки. Видимо, комиссия по приемке объекта просмотрела данный факт.

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Гость||

Рядом на газоне выходящий на проспект и здесь высаживали новые деревья в основном каштаны и ни один не прижился ,а газоны снова тепловики распахали.Только и остаётся смотреть на зелёный город на фотографиях советского периода.

Гость||

Рюкзачок со складным стульчаком для старичка стоит 2600 рэ... Но старичков скоро лишат права выхода улицу после 65+. Для их же здоровья\\\\\\, как сказал ИА

Имя: Гость
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