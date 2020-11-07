Коллапс на остановках у Центрального рынка стал привычным

07.11.2020 | 18:30

Высадка пассажиров на второй полосе или на пешеходном переходе в нарушение правил дорожного движения - явление обычное на остановках у Центрального рынка с обеих сторон. Люди выскакивают из микроавтобусов на проезжую часть, обходят близстоящий общественный транспорт, чудом не попадая под колеса.

«Маршрутки стоят на пешеходном, где для них нет остановки. Обращались в ГИБДД - инспектор постоит пять минут, и все. А здесь столпотворение маршруток!» - возмутился горожанин.

Госавтоинспекция этот оживленный район проверяет регулярно.

«В текущем году на данном участке дороги за различные правонарушения в области дорожного движения к административной ответственности привлечено свыше 1 000 водителей транспортных средств.

Частыми являются нарушения правил посадки и высадки пассажиров, а также правил остановки и стоянки транспортных средств», - сообщил заместитель командира отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Агеев.

В администрацию города направляли предложения по улучшению организации движения. Здесь перестали останавливаться некоторые автобусы из районов, к примеру № 165 (из Грабова). Теперь его конечная - на Пензе-I. Но у Центрального рынка все равно возникает транспортный коллапс.

В сентябре съемочная группа 11 канала заметила такси, стоящее в заездном кармане, где микроавтобусы должны высаживать пассажиров. Машина находилась там на протяжении получаса. Маршрутки в это время выпускали народ на второй полосе, кое-как объезжая иномарку. Возможно, она сломалась, но водитель не включил аварийку и не выставил знак, как требуют правила.

Вскоре выяснилось: таксист паркуется здесь ежедневно, ожидая пассажиров.

«За нарушение правил остановки и стоянки в местах остановки маршрутных транспортных средств либо ближе 15 метров от мест их остановки (за исключением посадки или высадки пассажиров или вынужденной остановки) согласно части 3 статьи 12.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - предупредил Роман Агеев.

После того случая Госавтоинспекция провела очередной рейд, и заездные карманы на время освободились от таксистов. Но частные перевозчики далеко не ушли, найдя место поблизости - у поворота на улицу Чехова, под запрещающим знаком.

Свободное место даже под знаком в центре города пустует недолго. Почти следом за одним уехавшим таксистом паркуется другой, затрудняя прочим поворот с Бакунина на Чехова.