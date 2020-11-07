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Из жизни

Коллапс на остановках у Центрального рынка стал привычным

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Высадка пассажиров на второй полосе или на пешеходном переходе в нарушение правил дорожного движения - явление обычное на остановках у Центрального рынка с обеих сторон. Люди выскакивают из микроавтобусов на проезжую часть, обходят близстоящий общественный транспорт, чудом не попадая под колеса.

«Маршрутки стоят на пешеходном, где для них нет остановки. Обращались в ГИБДД - инспектор постоит пять минут, и все. А здесь столпотворение маршруток!» - возмутился горожанин.

Госавтоинспекция этот оживленный район проверяет регулярно.

«В текущем году на данном участке дороги за различные правонарушения в области дорожного движения к административной ответственности привлечено свыше 1 000 водителей транспортных средств.

Частыми являются нарушения правил посадки и высадки пассажиров, а также правил остановки и стоянки транспортных средств», - сообщил заместитель командира отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Агеев.

В администрацию города направляли предложения по улучшению организации движения. Здесь перестали останавливаться некоторые автобусы из районов, к примеру № 165 (из Грабова). Теперь его конечная - на Пензе-I. Но у Центрального рынка все равно возникает транспортный коллапс.

В сентябре съемочная группа 11 канала заметила такси, стоящее в заездном кармане, где микроавтобусы должны высаживать пассажиров. Машина находилась там на протяжении получаса. Маршрутки в это время выпускали народ на второй полосе, кое-как объезжая иномарку. Возможно, она сломалась, но водитель не включил аварийку и не выставил знак, как требуют правила.

Вскоре выяснилось: таксист паркуется здесь ежедневно, ожидая пассажиров.

«За нарушение правил остановки и стоянки в местах остановки маршрутных транспортных средств либо ближе 15 метров от мест их остановки (за исключением посадки или высадки пассажиров или вынужденной остановки) согласно части 3 статьи 12.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - предупредил Роман Агеев.

После того случая Госавтоинспекция провела очередной рейд, и заездные карманы на время освободились от таксистов. Но частные перевозчики далеко не ушли, найдя место поблизости - у поворота на улицу Чехова, под запрещающим знаком.

Свободное место даже под знаком в центре города пустует недолго. Почти следом за одним уехавшим таксистом паркуется другой, затрудняя прочим поворот с Бакунина на Чехова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Коллапс - это в переводе пипец?

Гость||

Почему у нарушителя скрывают.Блатной? Боитесь показывать. Так, зачем же тогда вообще делать сюжет?

Гость||

Камеры там повесьте и проблем не будет. В первую неделю казна пополнится, а во вторую дураков-нарушителей станет меньше.

Гость||

Это что же получается, виноваты эти два таксиста? А водители маршруток не причём? Коллапс там из-за огромного количества маршруток, как и пробки на дорогах в центре города. Посмотри сколько их!!! А про из хамство и гонки и говорить нечего. Но даже журналисты обвинили таксиста на рынке, что он виноват в коллапсе. На заказ статейку написали. Стыдно!!

Гость||

Зачем содержат в городе отдел транспорта? У них не хватает мозгов на этом участке навести порядок уже не один десяток лет.

Гость||

У рынка без крыши рядом никто даже не чихнёт

Цыганьё тряпьем торгует и ноль протоколов, а рейды только бабок с банками по всем остановкам гоняют. Встань попробуй на 10 минут на место это таксиста- узнаешь всю вонь местных прикормленных правоохранителей и цену штрафа.

Гость||

Во всем виноваты таксисты. Они везде, везде.

Окупанты .

Гость||

Гость писал(a):

Камеры там повесьте и проблем не будет. В первую неделю казна пополнится, а во вторую дураков-нарушителей станет меньше.
Камер там полно. Скорее всего муяжи

Гость||

Гость писал(a):

Почему у нарушителя скрывают.Блатной?
Нет! Просто отставной мент. Лет 10 назад те,кто там стояли не стесняясь трясли удостоверениями пенсионеров МВД

Гость||

Некоторые маршрутки стоят у Центрального рынка по 10-15 минут. Водители говорят, что им это разрешено. Кем? Давно пора навести там порядок!

Гость||

Гость писал(a):

И разделите потоки маршруток.Пустите половину по параллельной улице. Не должны все маршрутки города ехать через ост..Центральный рынок! Неужели так сложно урегулировать движение.
Вот ты вумный! Как вутка.Управление транспорта в городе есть? Есть. Они не могут решить проблему много лет. А ты раз-и готово. Возглавить управление транспорта не хочешь? А-а-а,хотя кто тебя туда пустит. А там все прыгают по указке Фомина и Кривозубова . И ты такой наивный хочешьнагнуть этих господ?

Имя: Гость
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