На улице Лядова лишились крышек сразу несколько колодцев

31.10.2020 | 18:45

Сразу несколько опасных шахт находится возле торца дома № 62 на улице Лядова. Кто-то из местных самостоятельно прикрывает отверстия кусками фанеры, но надежным этот способ назвать нельзя.

«Зимой завалит снегом, пойдут - провалятся. Кто украл, неизвестно. Скорее всего, сдают на металлолом. Пусть пластиковые, что ли, люки ставят, их не воруют», - рассудил Михаил Матвеенко.

Подобная картина в Пензе наблюдается повсеместно. Килограмм чермета в среднем стоит около 10 рублей. Для некоторых это выгодный бизнес, за счет которого они и живут. О безопасности окружающих охотники за металлоломом не задумываются.

Несколько лет назад в открытый колодец на Ударной провалилась женщина.

«Там деревяшки стоят, она не видела и провалилась. Никак не могли достать», - рассказывала свидетельница инцидента.

За год до того на Саранской в коммуникационный колодец глубиной более 7 метров упал мужчина, не заметив, что крышки на люке нет. Достать пострадавшего из узкой шахты оказалось непросто.

«Травмировался достаточно серьезно, от болевого шока мог полностью потерять сознание. Поэтому фельдшер спускался на глубину по приставной лестнице», - сообщал начальник поисково-спасательной службы Пензенского ПСЦ Александр Стульников.

Вызволить пленника из колодца все-таки удалось. После оказания медицинской помощи мужчина снова встал на ноги.

Нет никакой гарантии, что подобная история не повторится на улице Лядова.