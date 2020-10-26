Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|20:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Заброшенный дом на Московской внушает опасения пензенцам

Печать

Старый заброшенный дом на Московской пугает население пятиэтажек на улице Суворова. Одна из жительниц прислала письмо на портал PenzaInform.ru.

Объект расположен между жилыми домами на Суворова и учебным заведением.

Судя по кирпичной кладке, часть его возведена в начале XX века, когда тот отрезок Московской назывался Селиверстовской, или даже в конце XIX. Остальное достраивали позже. Пензенцы слабо помнят, что там находилось.

В прошлом вблизи часто можно было встретить акционеров финансовых пирамид: в здании располагался фонд по защите прав вкладчиков. Люди надеялись вернуть свои средства.

«Деньги сейчас стали нам платить - обратило внимание областное руководство и выделило нам 1 миллион 850 тысяч рублей», - сообщал представитель фонда.

Помимо фонда, снимала офис некая организация, предлагавшая населению подзаработать на пуговицах - их надо было отливать на дому. Дорого стоило начать такой бизнес: сумма для первой пятилетки XXI века внушительная.

«1 150 рублей за вводный инструктаж, бутылочку клея, 100 зубочисток и сто формочек. Технологию объясняли: в равных частях смола, клей, краска, все разливается по формам и втыкаются зубочистки», - поясняла горожанка.

В доме располагалась парикмахерская, продавали лотерейные билеты - много разных организаций располагалось. Но в какой-то момент выяснилось, что старое здание восстанавливать нет смысла. Арендаторы разбежались, строение опустело.

У жителей домов на Суворова одна просьба - установить ограду вокруг объекта. Может, прекратят туда посторонние ходить в туалет, ночевать и заниматься чем-то еще, пугающим мирное население.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Очередной "долгоснос"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте