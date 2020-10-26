Заброшенный дом на Московской внушает опасения пензенцам

26.10.2020 | 19:45

Старый заброшенный дом на Московской пугает население пятиэтажек на улице Суворова. Одна из жительниц прислала письмо на портал PenzaInform.ru.

Объект расположен между жилыми домами на Суворова и учебным заведением.

Судя по кирпичной кладке, часть его возведена в начале XX века, когда тот отрезок Московской назывался Селиверстовской, или даже в конце XIX. Остальное достраивали позже. Пензенцы слабо помнят, что там находилось.

В прошлом вблизи часто можно было встретить акционеров финансовых пирамид: в здании располагался фонд по защите прав вкладчиков. Люди надеялись вернуть свои средства.

«Деньги сейчас стали нам платить - обратило внимание областное руководство и выделило нам 1 миллион 850 тысяч рублей», - сообщал представитель фонда.

Помимо фонда, снимала офис некая организация, предлагавшая населению подзаработать на пуговицах - их надо было отливать на дому. Дорого стоило начать такой бизнес: сумма для первой пятилетки XXI века внушительная.

«1 150 рублей за вводный инструктаж, бутылочку клея, 100 зубочисток и сто формочек. Технологию объясняли: в равных частях смола, клей, краска, все разливается по формам и втыкаются зубочистки», - поясняла горожанка.

В доме располагалась парикмахерская, продавали лотерейные билеты - много разных организаций располагалось. Но в какой-то момент выяснилось, что старое здание восстанавливать нет смысла. Арендаторы разбежались, строение опустело.

У жителей домов на Суворова одна просьба - установить ограду вокруг объекта. Может, прекратят туда посторонние ходить в туалет, ночевать и заниматься чем-то еще, пугающим мирное население.