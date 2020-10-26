На пустыре на улице Калинина образовалась свалка пластика

26.10.2020 | 20:30

Не то клад, не то свалка в кустах образовалась на пустыре на улице Калинина. Кто-то принес очень много бутылей из-под алкогольных напитков и свалил их в местной чащобе, неподалеку от дома № 119а.

Такая тара владельцам склада в зарослях без нужды. Она одноразовая, производители пива не принимают вторсырье.

«На дачу такое не надо. Бражку ставить? Вряд ли. Под воду - может, но для чего бомжам-то? Хотя они ребята хитрые, найдут что налить», - рассудили горожане.

Один внимательный пензенец рассказал о своих наблюдениях. Он следил, как граждане неопрятной наружности носили кеги в коробках в пункт приема.

Бутыли приемщики игнорируют и принимают только коробки. Но дама, которая сортирует вторсырье, все же нашла пластику применение.

«Открыть - и под мусор», - рассказала она.

Оказалось, что склад в кустах - банальная свалка. Добытчики вторсырья оставляют здесь все, что им не нужно. Бутыли их не интересуют даже как тара под что-то полезное, хотя бы под воду для редкого умывания.