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Из жизни

На пустыре на улице Калинина образовалась свалка пластика

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Не то клад, не то свалка в кустах образовалась на пустыре на улице Калинина. Кто-то принес очень много бутылей из-под алкогольных напитков и свалил их в местной чащобе, неподалеку от дома № 119а.

Такая тара владельцам склада в зарослях без нужды. Она одноразовая, производители пива не принимают вторсырье.

«На дачу такое не надо. Бражку ставить? Вряд ли. Под воду - может, но для чего бомжам-то? Хотя они ребята хитрые, найдут что налить», - рассудили горожане.

Один внимательный пензенец рассказал о своих наблюдениях. Он следил, как граждане неопрятной наружности носили кеги в коробках в пункт приема.

Бутыли приемщики игнорируют и принимают только коробки. Но дама, которая сортирует вторсырье, все же нашла пластику применение.

«Открыть - и под мусор», - рассказала она.

Оказалось, что склад в кустах - банальная свалка. Добытчики вторсырья оставляют здесь все, что им не нужно. Бутыли их не интересуют даже как тара под что-то полезное, хотя бы под воду для редкого умывания.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что склад в кустах - банальная сказка

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