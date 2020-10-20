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Из жизни

На улице Кулибина тараканы оккупировали целый дом

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Никакого спасения от тараканов нет, любая химия не в помощь. А все потому, что жилец комнаты на Кулибина, 8, способствует размножению насекомых. Активисты ополчились - терпение кончилось.

«Стали морить, по дверям прошли, а оттуда как поползли! Это кошмар», - рассказала Валентина Владимировна.

Мужчина живет на втором этаже, переехал года три назад. Квартирантам в секции все равно, чем пахнет и кто ползет из-под дверей. Но собственнице одной из комнат плохо.

«Приходит сестра его, я ей говорю: «Ну уберите, Христа ради, у него в комнате». Придет, нальет водички чуть-чуть, протрет. Смотришь: ну как это можно? Грязь и вонь невозможные», - пожаловалась пенсионерка.

Комнаты объединены общей кухней, все волей-неволей соприкасаются. Чужая нечистоплотность однозначно аукнется, ведь насекомые оккупировали дом целиком.

Орудием убийства становится все, что попадается местным под руку. Но паразитов не передавишь - они слишком быстро размножаются.

А владелец замусоренной грязной комнаты нисколько не заинтересован в их уничтожении.

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Гость||

В многоквартирных домах этой нечести тоже хватает-ни одна отрава их не берет!

Гость||

На пр.Строителей 168 во 2 подъезде ещё хлеще.

Гость||

5 виноградный 22 тараканник тот ещё.

Гость||

Это чиновники.

Гость||

Кстати, очень похожи.

Имя: Гость
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