Пензенцев призвали восстановить вскрытый асфальт самим

18.10.2020 | 14:23

Асфальтовое полотно возле дома № 33а на улице Красной сильно повреждено. Еще в начале лета там проводился ремонт на теплосети. К качеству выполненных работ у людей претензий нет. Но убирать за собой и восстанавливать дорогу коммунальщики не стали.

«Трассу разрыло МКП, хотя трубу заменила наша управляющая организация «ЖЭК № 1». Но засыпали потом как попало, засыпала наша управляющая организация. Причем у нас хитрый очень канал: здесь есть вертикальная часть, которую не перекрыли, неизбежно появляются провалы. Сейчас провала нет, потому что по мере оседания грунта его подсыпали», - рассказала старшая по дому № 33а на ул. Красной Людмила Гарифовна.

Зимой, когда грунт промерзнет, земля начнет проседать сильнее, считает Людмила Гарифовна. Просто заменить асфальтовое полотно недостаточно. Необходимо заново копать и класть бетонную плиту, чтобы не образовалась яма.

«Вот эту проблему нашу никто не решает: ни управляющая организация, ни теплосети - они ссылаются друг на друга. Мы обращались в прокуратуру, она направила запрос в жилинспекцию. Та дала странный ответ: они занимаются только теми вопросами, которые угрожают непосредственно жизни и здоровью людей», - пояснила Людмила Гарифовна.

Жильцы стараются следить за своим домом, претензий к управляющей компании немного. Но выхода из сложившейся ситуации люди не видят. В госжилстройтехинспекции обитателям Красной, 33а, предложили следующее решение проблемы.

«Это ваша придомовая территория. Вы сами соберите собрание, соберите деньги и сделайте. Раскопали теплосети, а закапывать, восстанавливать асфальт мы должны сами, как бы так. Наверное, тысяч в двенадцать это выльется. Это в лучшем случае, грубый подсчет, я не знаю всех нюансов», - изложила суть рекомендации старшая по дому.

Собрать деньги возможно, говорит пенсионерка. Но людям обидно, ведь ликвидировать последствия ремонта должны были коммунальщики.