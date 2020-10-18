Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 окт 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенцев призвали восстановить вскрытый асфальт самим

Печать

Асфальтовое полотно возле дома № 33а на улице Красной сильно повреждено. Еще в начале лета там проводился ремонт на теплосети. К качеству выполненных работ у людей претензий нет. Но убирать за собой и восстанавливать дорогу коммунальщики не стали.

«Трассу разрыло МКП, хотя трубу заменила наша управляющая организация «ЖЭК № 1». Но засыпали потом как попало, засыпала наша управляющая организация. Причем у нас хитрый очень канал: здесь есть вертикальная часть, которую не перекрыли, неизбежно появляются провалы. Сейчас провала нет, потому что по мере оседания грунта его подсыпали», - рассказала старшая по дому № 33а на ул. Красной Людмила Гарифовна.

Зимой, когда грунт промерзнет, земля начнет проседать сильнее, считает Людмила Гарифовна. Просто заменить асфальтовое полотно недостаточно. Необходимо заново копать и класть бетонную плиту, чтобы не образовалась яма.

«Вот эту проблему нашу никто не решает: ни управляющая организация, ни теплосети - они ссылаются друг на друга. Мы обращались в прокуратуру, она направила запрос в жилинспекцию. Та дала странный ответ: они занимаются только теми вопросами, которые угрожают непосредственно жизни и здоровью людей», - пояснила Людмила Гарифовна.

Жильцы стараются следить за своим домом, претензий к управляющей компании немного. Но выхода из сложившейся ситуации люди не видят. В госжилстройтехинспекции обитателям Красной, 33а, предложили следующее решение проблемы.

«Это ваша придомовая территория. Вы сами соберите собрание, соберите деньги и сделайте. Раскопали теплосети, а закапывать, восстанавливать асфальт мы должны сами, как бы так. Наверное, тысяч в двенадцать это выльется. Это в лучшем случае, грубый подсчет, я не знаю всех нюансов», - изложила суть рекомендации старшая по дому.

Собрать деньги возможно, говорит пенсионерка. Но людям обидно, ведь ликвидировать последствия ремонта должны были коммунальщики.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

если в деле замешена УК - значит сети не относятся к МКП, иначе они бы сами все засыпали и восстанавливали после себя. там не может быть плиты сверху -тогда бы грунт сыпался в канал и там была метровая яма. не надо спрашивать пенсионерок: есть главный инженер УК - спрашивайте его.

Гость||

*не может не быть плиты

Гость||

ньансов . киот журналист двоечник?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте