У детской поликлиники № 2 образовался метровый провал

17.10.2020 | 19:00

Возле городской детской поликлиники № 2 в асфальте образовалась огромная яма диаметром больше метра. Местные опасаются проходить рядом, стараются выбирать другие пути, делая огромный крюк.

«Стараемся здесь не ходить, но дети-то? Каждый день со всего района - сюда: поликлиника детская! И на колясках тоже. А каждого не предупредишь», - резонно заметил пенсионер.

Владимир Петрович - в прошлом инженер-строитель. Причину провала он определил сразу же.

«Глянуть поглубже - там песок. Вымыло водой», - вынес специалист свое заключение.

По краям ямы асфальт тоже начал проседать, грунта под ним уже нет - только пустоты. Людей здесь ходит много, машин проезжает еще больше. Все они в любой момент могут оказаться под землей, уверены местные.

«Детская больница, женская консультация - кругом дети. У нас и игровой площадки нет, так что сюда же и бегут», - рассказала горожанка.

Провал появился месяц назад. Восстанавливать асфальтовое полотно никто не спешит. Коммунальщики лишь огородили опасную яму лентой и поставили знак «Дорожные работы».