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Из жизни

Дом на улице Измайлова рискует рассыпаться в любой момент

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Среди старых двухэтажек на улице Измайлова выделяется одно строение. Прогнившая крыша дома № 55 выглядит убого по сравнению с новенькими кровлями соседних зданий. Покрытие давно пора менять, люди живут практически под открытым небом.

«Так продолжается в течение уже 10 лет. Я собирал подписи, жаловался, нам все обещали, но никак ремонт не делали. Наконец вышло постановление: капитальному ремонту дом не подлежит, так как он изношен на 77% и это нерентабельно», - рассказал Александр Васильевич.

Дом официально признан аварийным. Расселить его жильцов должны к 2029 году, и они ничуть не рады.

«Как жить 9 лет в доме, когда он весь на стяжках, стены дали трещины, окна заваливаются, крыша вся дырявая?» - поинтересовался активист.

Повезло, что осень долго была сухой, ведь даже при небольшом дожде в квартирах двухэтажки образовываются огромные лужи. Александр Васильевич, чтобы хоть немного обезопасить свое жилье от потопов, закрыл клеенкой небольшой клочок под крышей, но это не спасает.

«Как только дождь - я по 3-4 ведра воды выношу. Так что жить тут проблематично, а администрация никаких мер не принимает. Когда дожди идут, мы вообще боимся, что стена обрушится, потому что буквально по ней течет - доски и перекрытия сгнили. Даже с подоконника капает», - пояснил он.

Дожить бы до переселения, говорят люди. Каждый день они засыпают и просыпаются с мыслью, что их дом может сложиться как карточный домик.

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Гость||

Купите квартиры и живите, а то привыкли нахаляву, дайте то, дайте это. Там прописано наверное немерено бездельников. Каждому свое.

Гость||

Я тоже не сторонник халявы. Ремонтируйте, покупайте. Хватит тут уже активистов.

Гость||

Аварийные дома после 2012 года

Имя: Гость
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