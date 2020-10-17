Дом на улице Измайлова рискует рассыпаться в любой момент

17.10.2020 | 18:45

Среди старых двухэтажек на улице Измайлова выделяется одно строение. Прогнившая крыша дома № 55 выглядит убого по сравнению с новенькими кровлями соседних зданий. Покрытие давно пора менять, люди живут практически под открытым небом.

«Так продолжается в течение уже 10 лет. Я собирал подписи, жаловался, нам все обещали, но никак ремонт не делали. Наконец вышло постановление: капитальному ремонту дом не подлежит, так как он изношен на 77% и это нерентабельно», - рассказал Александр Васильевич.

Дом официально признан аварийным. Расселить его жильцов должны к 2029 году, и они ничуть не рады.

«Как жить 9 лет в доме, когда он весь на стяжках, стены дали трещины, окна заваливаются, крыша вся дырявая?» - поинтересовался активист.

Повезло, что осень долго была сухой, ведь даже при небольшом дожде в квартирах двухэтажки образовываются огромные лужи. Александр Васильевич, чтобы хоть немного обезопасить свое жилье от потопов, закрыл клеенкой небольшой клочок под крышей, но это не спасает.

«Как только дождь - я по 3-4 ведра воды выношу. Так что жить тут проблематично, а администрация никаких мер не принимает. Когда дожди идут, мы вообще боимся, что стена обрушится, потому что буквально по ней течет - доски и перекрытия сгнили. Даже с подоконника капает», - пояснил он.

Дожить бы до переселения, говорят люди. Каждый день они засыпают и просыпаются с мыслью, что их дом может сложиться как карточный домик.