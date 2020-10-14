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Из жизни

На улице Измайлова за многоэтажкой разросся бурьян

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За высоткой № 81 на улице Измайлова зреет беда.

«Под окнами у нас бурьян сухой. Спичку бросят - и загорится. Ни разу в год не косят, это ничье», - пожаловалась местная жительница Антонина Михайловна.

Пенсионерка не зря переживает. За зданием вся заросшая поляна усыпана окурками - искры достаточно, чтобы заполыхал бурьян.

«Везде косят газон, но это тоже, можно сказать, газон. Собак выгуливают, они гадят. Это только в Москве ходят с совочками, а здесь - нет», - отметил местный житель Александр Дмитриевич.

Никто не предпринимал никаких попыток облагородить запущенную территорию. От собачьего лая жители устали, но больше боятся пожара. Если высохший бурьян загорится, мало не покажется: пламя поползет в сторону домов на Ново-Казанской, а там рядом гаражи и частный сектор.

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Гость||

Не ссыте - не сгорите.

Гость||

Завтра ,петух клюнет

Имя: Гость
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