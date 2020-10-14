На улице Измайлова за многоэтажкой разросся бурьян

14.10.2020 | 20:45

За высоткой № 81 на улице Измайлова зреет беда.

«Под окнами у нас бурьян сухой. Спичку бросят - и загорится. Ни разу в год не косят, это ничье», - пожаловалась местная жительница Антонина Михайловна.

Пенсионерка не зря переживает. За зданием вся заросшая поляна усыпана окурками - искры достаточно, чтобы заполыхал бурьян.

«Везде косят газон, но это тоже, можно сказать, газон. Собак выгуливают, они гадят. Это только в Москве ходят с совочками, а здесь - нет», - отметил местный житель Александр Дмитриевич.

Никто не предпринимал никаких попыток облагородить запущенную территорию. От собачьего лая жители устали, но больше боятся пожара. Если высохший бурьян загорится, мало не покажется: пламя поползет в сторону домов на Ново-Казанской, а там рядом гаражи и частный сектор.