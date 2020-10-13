Пензенцы стали выбрасывать мусор в бурьян на Ново-Казанской

13.10.2020 | 20:46

Опора линии электропередач зарастает кустарником и бурьяном. Ему еще пару месяцев воли дать - он вытянется да так и дойдет до проводов. А пока стремится ввысь и попутно захватывает территории поблизости.

Возможно, наличие зарослей провоцирует жителей на создание свалки, и те совсем перестали стесняться. Предприниматель из здания по соседству на улице Ново-Казанской уже теряет терпение.

«И приходят, и бросают, и швыряют ко мне, к магазину. Чем моложе район, тем, мне кажется, больше свиней. Сами потом ходят, на это любуются, ходят с детьми. Жалуются на меня, что это я не убираюсь», - рассказал он.

Мужчина увещевал, ругался, просил - ничего не действует. Одинаково поступают обитатели что новостроек на Ново-Казанской и Измайлова, что высоток прошлого века.

«Говорить бесполезно! Бабушки идут и кидают, сам лично видел, но как ей объяснить? Телевизоры, помимо бытового мусора, унитаз тут где-то валялся», - пояснил пензенец.

Если бы энергетики расчистили участок у опор линии, срезали бы весь кустарник, может быть, народ и перестал бы так активно кидать в заросли мусор. А пока по пути складывает его у соседнего здания, добавляя проблем предпринимателю.