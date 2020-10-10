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Из жизни

Дом на улице Черепановых может стать жертвой плесени

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Плесень поглощает квартиры в двухэтажке на Черепановых, 9. Дом в Монтажном строился больше 60 лет назад хозспособом как временное жилье. Трубы провели как сумели, крышу уложили как получилось. Недочетов больше, чем достоинств, и сейчас они лишь множатся.

Жильцы с переменным успехом воюют с коммунальными проблемами, но силы неравны. Здание, по мнению обитателей, пришло в аварийное состояние уже давно, а таковым его признали лишь в 2014-м. Расселение ожидается в грядущем десятилетии, но перспективы пока расплывчаты, а настоящее - печально.

Подвал, где предполагается хранение припасов на зиму, регулярно страдает от прорывов канализации. В такие дни собранная и сложенная картошка плавает в фекалиях.

Обслуживать здание с многочисленными проблемами компании не рвутся. За последние лет шесть сменилось то ли три, то ли четыре - в памяти жителей не задержалось количество. Когда дело касалось решения глобальных для двухэтажки бед, УК оказывались бессильны.

В 2019 году квартиры заливало: снег таял, а сбросить его с кровли было некому.

«Отказываются потому, что у нас «там шифер, если чистить - он повредится, и тогда течь станет еще больше». Но если у меня сын 18 лет с другом управились, мастера тоже могли бы что-то сделать?» - резонно интересовалась жительница дома.

Канава и плиты рядом с ней напоминают о замене части коммуникаций. Коммунальщики не удосужились даже закрыть дыры в подполье.

Скоро начнутся дожди, за ними придет снег - подвал будет полон воды, а значит, в квартирах разведется еще больше сырости и плесень с удвоенной силой станет пожирать здание. Жителей волнует, как бы оно само не обрушилось, не дожидаясь сноса.

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