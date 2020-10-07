В Заводском районе сточными водами затопило аптеку

07.10.2020 | 20:04

В техническом помещении аптеки в Заводском районе лились сточные воды. До торгового зала запах не дошел, но в подвале сшибал с ног.

«Сегодня утром пришли на работу в 9:00, уже весь коридор был заполнен водой», - рассказал начальник ремонтно-хозяйственного отдела аптеки Виктор Алексеевич.

И с того момента начались мучения коллектива. Первое, что сделали сотрудники, - обратились в управляющую компанию, с которой договор заключили еще три года назад и вроде бы неплохо взаимодействовали.

«В 12:00 пришел слесарь в тапочках, убежал. Время 15:30 - никого нет», - отметил мужчина.

Сотрудники оказались в полной зависимости от обитателей квартир дома, находящихся на одном стояке с аптекой. Запретить людям пользоваться водой не могли, отключить ее - тоже.

В управляющей компании сообщили, что слесарь в первый свой визит должен был внедрить в трубу заглушку. Как он это сделал, останется на его совести, ведь стоки не прекратили литься.

«Я не знаю, как теперь убирать. Пусть виновник приходит, ликвидирует неисправность и убирает за собой», - заявил Виктор Алексеевич.

До конца рабочего дня коммунальщиков оставалось немного времени, но еще сохранялся шанс быстрым способом решить проблему. Иначе пришлось бы вызывать аварийную бригаду, и тогда жители квартир над аптекой остались бы без воды надолго.