На Ударной улице ковровую дорожку сменил свежий асфальт

28.09.2020 | 20:33

Подождать пришлось несколько лет, но результат того стоил. На Ударной, 40, сделали дорожку от дома до контейнерной площадки. На радостях жители сразу же вбили в нее железные колья - чтобы машины случайно не заехали и не испортили новое покрытие. Люди слишком хорошо помнят, что было до асфальта.

«Здесь коврами устилала Мария Федоровна из третьего подъезда. Когда ковры были свежие - еще ничего, а когда начали гнить, она их убрала», - рассказал местный житель Вениамин Александрович.

Невозможно забыть тот ковровый путь. Он был почти сплошь покрыт паласами, дорожками: натуральными, искусственными, с орнаментом, однотонными.

«Красота! Как в Каннах по красной дорожке ходим», - шутила горожанка.

Мария Федоровна - главный коммунальщик в доме. Сама безвозмездно взвалила на себя обязанности по благоустройству и выполняет их. Новой дорожке порадовалась - теперь отпала нужда в сборе ковров. Других забот полно.

«Выкинуть мусор надо. У нас никто не приезжает», - рассказала пенсионерка.

Но все пожилой женщине самостоятельно не вынести, некоторые бревна она просто не сдвинет с места. Управляющая организация не должна допустить, чтобы пенсионерка надрывалась ради чистоты во дворе. Она и так уже сколько сделала, даже помогла властям обратить внимание на дорожку к контейнерной площадке. Заасфальтировали ее по программе исполнения наказов избирателей.