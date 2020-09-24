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Из жизни

В кустах на улице Пархоменко собираются пьяные компании

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За высокими кустами на улице Пархоменко скрываются горы мусора. Пустые бутылки из-под горячительных напитков, фантики, остатки еды и многое другое таится в растительности. Самостоятельно мусор появиться не мог.

«Собираются люди и пьют, здесь же бросают и уходят. Стараемся поддерживать порядок у своих заборов, а этот ничей», - рассказал Борис Владимирович.

«Здесь каждый день сборы, драки и все бывает, это очень неприятно», - пожаловалась Зинаида Гавриловна.

Закупив алкоголь в магазине возле кустов, компании маргиналов отправляются в заросли, чтобы употребить, закусить и культурно провести время. Только вот убирать за собой они не привыкли.

Район большой, совсем неподалеку находится учебное заведение. Дети ежедневно вынуждены ходить мимо зеленых кустов с «синими» аборигенами. Безопасным такой путь не назовешь.

«Мало ли что взбредет в голову пьяному? Все могут сделать! Детишки ходят с Маньчжурии», - пояснил мужчина.

«Страшно. Мы вечером не ходим, только днем стараемся», - отметила женщина.

Судя по всему, сотрудники полиции нечасто заглядывают в этот уголок, что только на руку любителям принять на грудь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А вы что хотели, за кого голоса вали того и тащите

Гость||

Пархоменко это же с Экспресс канал, да слышал что пьет

Имя: Гость
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