В доме на Ново-Тамбовской провалился деревянный пол

21.09.2020 | 20:10

Виктор Павлович боится провалиться в яму глубиной в полтора метра. В квартире на первом этаже дома на Ново-Тамбовской доски пола совсем сгнили.

«Два раза меня затапливало, потом я вскрыл тут полы, посмотрел: тут еще грибок пошел. Обратился в жилищную компанию, там меня отправили на площадь Жукова, 4», - рассказал горожанин.

В квартире Виктор Павлович проживает на условиях социального найма, а значит, по всем сложным вопросам должен обращаться в мэрию. Специалисты оттуда приходили недели три назад, осматривали повреждения. Но время идет, полы проваливаются сильнее, мужчина самостоятельно их ремонтировать не может - здоровье не позволяет.

«В одном месте уже видно, как все просело, в другом начало проседать. Времянку положил, чтобы не провалиться», - пояснил он.

Приятельница Виктора Павловича тоже опасается упасть в подпол. Она поддерживает друга в трудной ситуации, но не хотела бы получить травму.

«Я прихожу, что-то делаю, но когда провалится, я уже сюда ходить не буду! Не знаю, как он тогда станет существовать: рука не работает, готовить сам себе не может. И нога не работает. А тут все уже шаткое, проваленное», - указала Элла Петровна.

В администрации города нам пояснили: есть определенные правила проживания в помещениях маневренного фонда по социальному найму. Обитатели обязаны содержать квартиры в чистоте и порядке.

Но в данном случае очевидно, что Виктору Павловичу не по силам нести ответственность - ни финансово, ни физически. Ему пошли навстречу и пообещали до конца недели полы отремонтировать.