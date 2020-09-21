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Из жизни

Свалка на улице Карпинского стала пожароопасной

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Состояние мусорной площадки около дома на Карпинского, 37, нареканий не вызывает: отходы регулярно вывозятся, баки наполовину пусты. А вот огромная куча веток вперемешку со старой мебелью не радует ни местных, ни просто идущих мимо свалки людей.

«Я здесь только иногда бываю. Неприятно, конечно, хочется, чтобы город убран был. Надо бы обращаться куда-то, кто за этим следит», - рассудила прохожая.

Сверху навалены еще свежие ветки - судя по зеленым листьям, их выбросили меньше недели назад. А в глубине виднеются старые, совсем сухие, которые могут стать отличным горючим материалом. Достаточно окурка, чтобы вся свалка заполыхала. Между тем совсем рядом школа, и по дороге ходит много людей.

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