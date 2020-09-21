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Из жизни

Сквер «Три гвоздики» в Пензе благоустроили выборочно

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Небольшой сквер «Три гвоздики» на улице Карпинского не устраивает пензенцев. Зеленую зону открыли в 1980 году. Перед 75-летием Победы территорию приводили в порядок: разбили клумбы, подровняли траву, посадили несколько елей и уложили новый асфальт. Только подлатали дорожки почему-то выборочно - на одном из тротуаров покрытие сделали лишь наполовину.

«Дорожки были широкие, капитальные, как всегда в парках делалось, с отмостками, с бордюрами. Сейчас вместо двухметровых дорожек сделали узенькие, бордюров нет, слой тоненький», - рассказал Альберт Серафимович.

Возможно, именно поэтому на новом покрытии уже появились трещины. Альберт Серафимович боится, что асфальт может не пережить зиму.

«Морозы стукнут, лед расширится, на следующий год опять такое же безобразие будет», - предрек он.

На другом конце сквера - бурьян. Этим летом трава выросла не очень высоко, а в сентябре 2017 года лопухи стояли выше человеческого роста.

«С начала весны как пошла трава, так и не скашивали. В одном месте чуть покосили, а прочее так и оставили. Территория, думаю, к дому относится», - поясняла Полина Петровна.

Место привести в порядок просто необходимо. Альберт Серафимович даже предлагает превратить территорию в туристическую зону.

«Там памятник, рядом с ним сквер «Журавли», в «Юности» тоже музей сделали - целый маршрут. Мое предложение, если бы архитекторы взялись, сделать тут «Город трудовой доблести» - стенды наподобие «Бессмертного полка», показывающие, что люди в тылу в годы войны дали фронту. Пенза ведь очень много сделала!» - пояснил пенсионер.

Обидно, что место памяти в таком состоянии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

архитекторы взялись, сделать тут «Город трудовой доблести»
Наши архитекторы такое уже не смогут. У них теперь совсем другое благоустройство в моде. Только хуже сделают. Лучше ничего не трогать.

Гость||

Хорошо что не выпилили и плиткой все не заложили.

Гость||

Вот именно. А то как доберутся, будет вообще голый кусок с вывалившейся со временем плиткой.

Гость||

Сляпали по минимуму. Денежки видать на Кентавра кпили. Теперь до очередной годовщины ждите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Там памятник, рядом с ним сквер «Журавли», в «Юности» тоже музей сделали - целый маршрут. Мое предложение, если бы архитекторы взялись, сделать тут «Город трудовой доблести» -
Сама идея хорошая. С учетом, что сквер Пионерский рядом, памятник Победы.

Гость||

Да говорят депутат постарался, денежки вытряс хоть какие. А мэру то этот сквер похрену

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