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Из жизни

В Пензе прокуратура поздравила ветерана войны с днем рождения

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Даже представить не могла Нина Сюзюмова, что станет с легкостью выезжать из дома на коляске. Ветеран Великой Отечественной войны по новому асфальту во дворе добирается до калитки за считанные секунды.

«Нина Петровна, от всей души поздравляем вас с днем рождения! Вы в годы войны много отдали нашей Родине своих трудовых сил. Мы желаем вам долгих лет жизни», - произнесла старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Нина Петровна живет в частном доме в проезде Гончарова. Ее близкие родственники умерли, племянница - в Иркутске. Сюзюмова осталась одна. Четыре года назад отнялись ноги, пенсионерка пересела в инвалидную коляску.

Грунтовые и талые воды размыли почву во дворе, настил сгнил. Об этом рассказывали журналисты «Службы 11». По трухлявым доскам едва проходили врачи и социальный работник.

Пожилая женщина лишилась возможности выезжать на улицу. Перебираться к племяннице отказывалась, не желая стать обузой.

«Я хочу умереть дома, никуда не поеду», - заявляла она.

«Узнав о проблеме ветерана Великой Отечественной войны, мы не могли не откликнуться. Однако обычной помощи для решения ее проблемы оказалось недостаточно, необходимы были серьезные технические и материальные возможности.

Благодаря меценатам проблема была решена. Прокуратура района, в свою очередь, находилась на постоянной связи с ветераном и сотрудниками организации, пока работы не были завершены», - сообщила помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Маргарита Тузова.

Двор заасфальтирован, профессионально обустроен желоб для отвода воды, сделан пандус для выезда из калитки, укреплена и выкрашена ограда.

«Радуется моя подопечная - радуюсь и я, потому что у Нины Петровны появилась возможность не только в окошко увидеть солнце, зелень, услышать пение птиц. Она смогла увидеть это, выехав на улицу», - поделилась социальный работник Лариса Плотникова.

Непроста судьба ветерана. В 1941-м отца призвали на фронт, через несколько месяцев принесли похоронку. Самая старшая из сестер, Нина, отправилась на строительную площадку корпусов часового завода. Там и провела все детство.

На предприятии она работала, пока не исполнился 61 год. Она признана труженицей тыла, приравнена к ветеранам Великой отечественной войны.

Умер муж, сестры, рядом - лишь соцработник Лариса Михайловна. Так было раньше, но все изменилось.

«Я как будто вчера родилась. Какой порядок около дома, сколько у меня людей появилось знакомых!» - заплакала пенсионерка.

Так в 89 лет начался новый этап в жизни Нины Сюзюмовой. Она больше не чувствует себя одинокой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Прокуроры молодцы! Лучше пусть поздравляют, чем палки лепят из ничего.

Гость||

Какое счастье: победившие власовцы поздравляют победившего их 75 лет назад ветерана!!!

Счастья, счастья, счастья... полны штаны...

Имя: Гость
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