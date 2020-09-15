Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|20:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Бездомные нашли прибежище в зарослях на улице Кижеватова

Печать

Рядом с домом № 6 на улице Кижеватова образовалась свалка. Маргинальные личности превратили территорию в место отдыха. Среди деревьев валяются пакеты с мусором, пустые бутылки и многое другое, чем бродяги и алкоголики смогли разжиться на помойке.

Людей такое соседство явно не устраивает - ходить вечерами в одиночку опасно.

«Они делают себе сарайчики и живут там. И в колодцах живут», - рассказала Татьяна Борисовна.

В светлое время суток бомжей нет: они занимаются своими делами, копаются в мусорных баках, ищут, чем можно подкрепиться, а к вечеру возвращаются на базу и делятся поживой.

Старое заброшенное техническое здание стало приютом для бродяг и баром для любителей горячительного. Убирать за собой он не привыкли.

Внутри помещения много мусора, стены обгорели - судя по всему, пожар случился. Вероятность того, что ЧП может повториться, велика, ведь покидать насиженное место бомжи не планируют.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте