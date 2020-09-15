Бездомные нашли прибежище в зарослях на улице Кижеватова

15.09.2020 | 19:52

Рядом с домом № 6 на улице Кижеватова образовалась свалка. Маргинальные личности превратили территорию в место отдыха. Среди деревьев валяются пакеты с мусором, пустые бутылки и многое другое, чем бродяги и алкоголики смогли разжиться на помойке.

Людей такое соседство явно не устраивает - ходить вечерами в одиночку опасно.

«Они делают себе сарайчики и живут там. И в колодцах живут», - рассказала Татьяна Борисовна.

В светлое время суток бомжей нет: они занимаются своими делами, копаются в мусорных баках, ищут, чем можно подкрепиться, а к вечеру возвращаются на базу и делятся поживой.

Старое заброшенное техническое здание стало приютом для бродяг и баром для любителей горячительного. Убирать за собой он не привыкли.

Внутри помещения много мусора, стены обгорели - судя по всему, пожар случился. Вероятность того, что ЧП может повториться, велика, ведь покидать насиженное место бомжи не планируют.