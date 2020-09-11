На заросшем пустыре на улице Плеханова собираются пьяницы

11.09.2020 | 20:22

Зеленая зона возле дома № 10 на улице Плеханова заросла густой травой. Из своих окон жильцы видят листву, а прохожие обращают внимание лишь на мусор, которые разбросан на территории.

«Наверное, никогда не убираются тут. Пьяницы пьют здесь пиво. Я вчера или позавчера здесь шла, три мужика в одном месте стояли, пиво пили. В другом месте - тоже», - отметила пензячка Ирина Алексеевна.

Как это часто бывает, пустырь начал притягивать люмпенов. По вечерам, да и не только, компании собираются в кустах, распивают спиртное, веселятся и отдыхают. Поток людей на этой тропинке большой: и дети идут в школу, и жители близлежащих домов - на остановку.

Необходимо заняться территорией, вырубить все кусты, разбить палисадник, говорит пенсионерка.

«Тут было бы хорошо лужайку сделать. Поставили бы скамеечку для пенсионеров хотя бы, так нет. А вот пьяницы находят место», - сообщила женщина.

Дети, которые идут в школу, видят дурной пример, говорит Ирина Алексеевна, а если вырубить пустырь - может, и пьяниц будет собираться куда меньше.