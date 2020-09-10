Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|21:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Велотрек на Стреле стал местом свалки и общественным туалетом

Печать

Мало что осталось от велотрека, сооруженного в неудачном месте. Спортивный объект числился на балансе городской станции юных техников № 2, сотрудники которой пытались как-то содержать его в чистоте. Но противостоять толпам мусорящих людей и бомжам они не могли.

Если идти к велотреку от дома на Толстого, 36, то лучше сразу же зажать нос. Зловоние сшибает с ног - гниют отходы, кусты используются как туалет. Бродяги при виде съемочной группы «Службы 11» бросились наутек.

«Они там часто. Разводят костры, жарят мясо, едят, спят», - рассказала Людмила Николаевна.

Никто не видел летом катающихся на велосипедах ребят. Посреди спортобъекта идут масштабные раскопки. Через площадку проходят сети, там же расположен тепловой узел.

«Раньше не было копано, и они катались - ребятишки. Весной катались, а как выкопали, перестали», - пояснила Людмила Николаевна.

Иначе выглядел велотрек пять лет назад - и чище, и горок было больше, и ограда целее. От него остался перепаханный заросший пустырь с мусором, остатками забора, разрушенными горками - ни тренироваться, ни покататься ради удовольствия невозможно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте