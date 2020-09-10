Велотрек на Стреле стал местом свалки и общественным туалетом

10.09.2020 | 20:24

Мало что осталось от велотрека, сооруженного в неудачном месте. Спортивный объект числился на балансе городской станции юных техников № 2, сотрудники которой пытались как-то содержать его в чистоте. Но противостоять толпам мусорящих людей и бомжам они не могли.

Если идти к велотреку от дома на Толстого, 36, то лучше сразу же зажать нос. Зловоние сшибает с ног - гниют отходы, кусты используются как туалет. Бродяги при виде съемочной группы «Службы 11» бросились наутек.

«Они там часто. Разводят костры, жарят мясо, едят, спят», - рассказала Людмила Николаевна.

Никто не видел летом катающихся на велосипедах ребят. Посреди спортобъекта идут масштабные раскопки. Через площадку проходят сети, там же расположен тепловой узел.

«Раньше не было копано, и они катались - ребятишки. Весной катались, а как выкопали, перестали», - пояснила Людмила Николаевна.

Иначе выглядел велотрек пять лет назад - и чище, и горок было больше, и ограда целее. От него остался перепаханный заросший пустырь с мусором, остатками забора, разрушенными горками - ни тренироваться, ни покататься ради удовольствия невозможно.