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Из жизни

В Пензе собутыльники оставили бездомного в кустах

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Среди груды тряпья завернутого в пленку человека не сразу разглядишь. В кусты к боковому торцу дома на Заводской, 11, его перенесли друзья. В последнее время мужчина чувствует себя отвратительно, перестал ходить, попросил приятелей перебазировать поближе к родным пенатам.

«Так получилось. 25 лет уже я не знаю куда приткнуться. Цирроз печени, хондроз и ноги», - пояснил мужчина.

«Добрые соседи все ему приносят. И покушать, и друзья приносят выпивку. Они его сажают к пенечку, он выпивает здесь с ними. Даже его укрыли клеенкой, чтобы дождик не намочил, заложили кирпичами, чтобы она ночью не слетела», - рассказала Алла Юрьевна.

У человека была полноценная семья, но что-то не сложилось. После развода все покатилось под откос - работать не захотел, жилье бесплатно ему никто не предоставил (гражданин на это по сей день обижается), обитал в развалинах домов, на недостроенном предприятии. Когда стало совсем плохо, вспомнил о бывшей семье, но назад дороги нет. Население Заводской против его пребывания здесь.

Мужчине давали градусник, температура оказалась высокой.

«До этого жил на детской площадке, оттуда его кто-то перенес сюда. Здесь ходят дети в школу, в садик, через это место. Это невозможно. Он не двигается, ходит под себя», - пояснила местная жительница.

Сотрудники центра срочной социальной помощи пообщались с мужчиной, выяснили, что он не против госпитализации, и вызвали медиков. Врачи определят, чем он болен, а от этого зависит ближайшее будущее бомжа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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