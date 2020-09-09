Пензячка устроила соседям по дому бессонные ночи

09.09.2020 | 20:34

Гул раздавался по первому подъезду в 5-м Виноградном проезде, 22. На 8-м этаже в квартире больше недели лилась вода - вероятно, сорвало кран. Но хозяйки не было, найти ее не получалось, а открыть дверь не представлялось возможным.

«У нас от вибрации сломались счетчики и горячей, и холодной воды, а мы их только недавно поставили. Ночью не можем спать», - пожаловалась Светлана Яковлевна.

От невыносимого гудения труб у жителей первого подъезда началась головная боль, поднялось давление. Вдобавок из квартиры, где сломан кран, распространилось жуткое зловоние. Оно имело место и прежде: у хозяйки - полсотни кошек.

«Это хорошо, что сквозняком вышибло стекла, иначе вообще дышать нечем. Все вещи пропахли», - рассказала Наталья Викторовна.

Но теперь запах стал невыносимым. У людей возникло нехорошее подозрение, они вызвали участкового.

«Нет ее, вода шумит, это все шумит. Кто ее знает - может, она там умерла? «Глазок» милиция выворачивала, посмотрели, что там», - отметила Лидия Ивановна.

Жилье муниципальное. Журналисты «Службы 11» обратились в департамент ЖКХ, комендант здания Алексей Ленин обещал прислать специалиста, чтобы вместе с полицией вскрыть квартиру. Но внезапно появилась сама хозяйка. Правда, испугалась разъяренных жильцов и помчалась прочь с нецензурной бранью. Похоже, ее не взволновали ни сорванный кран, ни не кормленные неделю кошки.

Позже пришли полицейский, представитель департамента ЖКХ и близкая родственница хозяйки квартиры. Двери открыли, вызвали сантехника, тот перекрыл стояк и отремонтировал кран.

Департамент ЖКХ намеревается расторгнуть договор с нанимателем. Жилье в жутком состоянии, коммунальные услуги не оплачиваются.