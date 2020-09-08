Подвал на улице Дзержинского затопило кипятком

08.09.2020 | 20:21

Кипяток залил подвал дома на Дзержинского, 23а, до третьей ступени. Утром было еще глубже, заверили жильцы, делавшие замеры. Горячая вода поднялась почти на метр. В каком состоянии теперь дорогостоящие приборы учета, можно лишь предполагать. К ним не подобраться - есть риск свариться заживо.

«Я выхожу - в подъезде пахнет горячей водой. Выхожу - парит из окна. Открываю подвал - там вообще невыносимо», - рассказала Мария Степановна.

В квартирах пятиэтажки установлены колонки. Дом пострадал из-за чужих сетей.

«Этим в первую очередь МКП должно заниматься. Управляющая - это второй уровень, насколько я представляю. Проблема не решается, и так - не в первый раз. Наше счастье, что здесь усиленный фундамент, нас это спасает», - пояснила жительница дома Татьяна Владимировна.

От управляющей компании требуется обеспечить гидроизоляцию той части дома, где вода просачивается в подвал, и откачать жидкость из него. Но сначала МКП «Теплоснабжение» должно устранить утечку на сетях у соседних зданий.

Возможно, из-за нее же пострадал дом № 21 на Дзержинского. Точно так же местные утром услышали шум льющейся воды и увидели пар из продухов.

«Там идет по подвалу транзитка в общежитие. Они не на улице провели, а подвалом», - сообщила Анна Никифоровна.

«У меня есть подвал, там уже канава, положить ничего нельзя. Там жара», - пожаловалась Анна Александровна.

В диспетчерских МКП и управляющей компании рассказали, что занимаются устранением проблемы, но сообщить что-либо о сроках не смогли.