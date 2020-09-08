По улице Володарского на десятки метров разлетелся мусор

08.09.2020 | 20:32

В программу «Служба 11» поступила жалоба: женщина возмущена состоянием контейнерной площадки между домами № 67 и 69 на улице Володарского.

Сухие ветки и остатки старой мебели не просто портят внешний вид территории, но и могут стать отличным горючим материалом. Кто-то по неосторожности может бросить окурок в кучу, и тогда пострадают дома, которые находятся достаточно близко к мусорке.

«Наверное, если кто-то бросит спичку, загорятся. Периодически здесь вывозят мусор крупный», - рассказала Галина.

Около площадки проблем не меньше. Мусор разбросан на десятки метров вокруг. Разорванные пакеты из-под отходов, фантики и даже пустые бутылки украшают прилегающую территорию. Кто-то оставил местным зверушкам остатки арбуза.

«Ветер и птички разбрасывают, люди наши - они не очень сознательные. Целые арбузы выбрасывают, хотя есть помойка. Кто-то сухари приносит: разбросает - и здесь лежит», - пояснила женщина.

Крупногабаритный мусор наподобие старой мебели или ненужных вещей из дома появляются возле контейнеров постоянно.

Среди сухих веток и остатков мебели, если покопаться, можно отыскать настоящий винтаж, например старые деревянные лыжи в приличном состоянии. Но если их еще кто-то может подобрать, то остальной хлам необходимо увезти.