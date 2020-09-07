Пензячка предложила построить на пустыре парковочный центр

Пустырь рядом с домом № 16 на улице Ворошилова ранней весной выглядел иначе: остатки когда-то снесенных старых двухэтажек, кустарник, грязь. Теперь картина изменилась, все это скрыто в зарослях. Трава выше человеческого роста. Кто там скрывается, не увидишь, пока не войдешь внутрь. А люди идут, судя по протоптанной тропинке.
«Я днем хожу. Надо здесь все переделывать, чтобы было нормально», - отметила пензячка Марина.
Весной местная жительница предлагала разбить там сквер, если строить ничего не планируют. Теперь прохожая выдвинула иную идею, которая для некоторых покажется спорной. Впрочем, резон в ней есть.
«У нас в этом микрорайоне нет автостоянки. Если бы был парковочный центр, было бы очень удобно. Потому что машины некуда ставить, вообще проблема», - рассказала женщина.
Действительно - авто паркуют кто где может. Владельцы стихийно создают «свои места», общего подхода нет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Как это мест нет, по Ворошилова 16 машины на коврах стоят.Там людям по фигу на своё жилище, они его до разрушения доводят.Прокат машин Альбатрос всё заставил своими тачками, дорогу разбили одна грязь.По Ворошилова 18 а ещё там и машины ремонтируют.По этой дороге дети в школу и детсад ходят.