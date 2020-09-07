Пензячка предложила построить на пустыре парковочный центр

07.09.2020 | 20:11

Пустырь рядом с домом № 16 на улице Ворошилова ранней весной выглядел иначе: остатки когда-то снесенных старых двухэтажек, кустарник, грязь. Теперь картина изменилась, все это скрыто в зарослях. Трава выше человеческого роста. Кто там скрывается, не увидишь, пока не войдешь внутрь. А люди идут, судя по протоптанной тропинке.

«Я днем хожу. Надо здесь все переделывать, чтобы было нормально», - отметила пензячка Марина.

Весной местная жительница предлагала разбить там сквер, если строить ничего не планируют. Теперь прохожая выдвинула иную идею, которая для некоторых покажется спорной. Впрочем, резон в ней есть.

«У нас в этом микрорайоне нет автостоянки. Если бы был парковочный центр, было бы очень удобно. Потому что машины некуда ставить, вообще проблема», - рассказала женщина.

Действительно - авто паркуют кто где может. Владельцы стихийно создают «свои места», общего подхода нет.