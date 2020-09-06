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Из жизни

Пензенцы с Аустрина, 158, устали от протечек гнилых сетей

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Полный подвал кипятка на Аустрина, 158. Каждый год население со страхом ждет очередного потопа - и он обязательно происходит.

«Испарения страшные. Окна открыты зиму и лето. За свой счет устали менять двери. Разбухают - ни выйти ни войти», - рассказала пензячка Татьяна Николаевна.

Здание, в котором она живет, и соседнее были построены в начале 80-х. Тогда их не топило. Трудности возникли, когда район Северной Поляны стал разрастаться, его опутали коммуникации.

«Проблема в том, что географически два этих дома (Депутатская, 4, и Аустрина, 158) расположены в зоне пролегания сетей внутриквартальных: холодная, горячая вода, отопление. К сожалению, трубы имеют износ. И в результате этого происходят бесконечные раскопки по устранению протечек. Вода туда попадает по лоткам трасс», - рассказал по телефону инженер АО «Арбековское» Анатолий Решетников.

Горячей на Аустрина, 158, нет: в квартирах колонки. Но временами кипятка в подвале столько, что хоть баню открывай.

«На году около дома у нас по тысяче раз копается. Только заделают, где-нигде опять потечет. Неужели нельзя трубы нормальные поставить пластмассовые и не возвращаться к этому? Вот ямы - тут копали. Вот ямы, вот. А в подвале чуть маленько - и вся вода к нам хлещет», - пожаловалась жительница дома Светлана Ильинична.

«Надо делать гидроизоляцию, чтобы из других теплосетей не проходила к нам вода», - предложила соседка Наталья Владимировна.

«И нам нужно отгородить наш дом. Сделать капитально, а не то, что в прошлом году: приехали ЖКО, замазали, там кирпичик положили... И теперь течет вода не с этих кирпичиков, а подальше», - пояснила она.

Сделать все на деньги на содержание и текущий ремонт жилья не получится, не хватит. Самим собирать дороговато с каждой квартиры. На средства, накопленные на спецсчете на капремонт, тоже не выйдет: крышу недавно пришлось обновлять.

Возможно, ресурникам проще поменять отрезки гнилых сетей на данном участке и не мучить ни в чем не повинных жильцов.

От кипятка в подвале лишь один плюс видят обитатели: мыши сбежали, насекомые тоже. Случайно туда попала кошка, несчастное животное спасли тележурналисты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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