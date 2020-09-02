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Из жизни

Жители дома на Ленинградской мучаются от запаха фекалий

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Жить в доме № 4 на Ленинградской невозможно, говорят его обитатели. Сильный запах фекалий, мухи и тараканы - практически во всех квартирах. Проблема заключается в неисправной канализации. Дом старый, трубы дырявые, к тому же постоянно забиваются и вся жидкость скапливается в подвале.

«Не просто пахнет, а воняет! В подъезд не войти, вынуждены постоянно держать дверь открытой, домофон в связи с этим тоже начинает портиться. Одно цепляет другое. В подвале - безобразие жуткое», - пожаловалась жительница дома Евгения Абрамовна.

В доме много пенсионеров. Из-за запаха, который заполоняет жилье, у многих начались проблемы со здоровьем.

«В соседней квартире астматик - это дополнительные лекарства и обращения к врачу. Человек, которому 92 года, живет на втором этаже, не может выйти на площадку! И таких у нас в подъезде - не один человек», - отметила пенсионерка.

Аварийные службы вызывают почти каждый день, говорит женщина. Надолго ремонта не хватает, зданием нужно заняться основательно.

«Сейчас нам предлагают капитальный ремонт: делать отопление, потом электричество, а потом канализацию. Отопительный сезон - через месяц, в зависимости от погоды. Мы просим, чтобы сделали сначала то, что нас очень волнует, а уже потом - все остальное», - предложила Евгения Абрамовна.

В таком состоянии канализация уже не первый год. А это значит, что необходимо уделить внимание и фундаменту дома - за несколько лет постоянных потопов он мог начать разрушаться.

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