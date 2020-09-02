Пензенцы пожаловались на животных, справляющих нужду у памятника

Пензенцы требуют оградить сквер рядом с памятником Алексею Махалину, закрыв доступ животным. Люди часто видят, как по аллеям выгуливают домашних питомцев. Рядом - ветеринарная клиника. Владельцы зверей экономят на пакетах для экскрементов.
«Ужас! Здесь 500 метров до школы. Привозят больных зверей, собачек, кошечек, и они все ходят под памятник в туалет. У нас здесь сделали собачий парк», - отметила Екатерина Ивановна.
Бюст установили полвека назад в честь защитника государственной границы, погибшего в 1938 году в районе озера Хасан. От памятника до школы № 25 разбили сквер. Учащиеся иногда выходят собирать мусор, сказали местные, администрация района организует уборку. Но давно не было мероприятий по очистке.
Ветки, упавшие несколько месяцев назад, так и лежат. Прошлогодняя листва догнивает вместе с хламом от автовладельцев. Они любят ставить машины под деревьями, в теньке, или же почти перед памятником. Если бы не вазоны с сухой травой, то водители и бюст загородили бы своими железными конями.
Хозяева животных тоже порядком не интересуются.
«Я считаю, что собачники в любом случае должны убирать за своими собаками», - высказалась прохожая.
Немногие способны взять с собой пакетики и прибраться - не только рядом с бюстом Махалина, но и на территории всего областного центра.
За сквер жителям обидно: запущенный, неприбранный, забытый.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
То есть догнивает прошлогодняя листва, остатки автомобилей, мусор- а виноваты собачники? Городские коммунальные службы мимо проходили? Дети не убиравшие мусор и собаководы основные виновники срача в городе, не ну а чё? Дебилы