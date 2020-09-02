Пензенцы пожаловались на животных, справляющих нужду у памятника

02.09.2020 | 20:04

Пензенцы требуют оградить сквер рядом с памятником Алексею Махалину, закрыв доступ животным. Люди часто видят, как по аллеям выгуливают домашних питомцев. Рядом - ветеринарная клиника. Владельцы зверей экономят на пакетах для экскрементов.

«Ужас! Здесь 500 метров до школы. Привозят больных зверей, собачек, кошечек, и они все ходят под памятник в туалет. У нас здесь сделали собачий парк», - отметила Екатерина Ивановна.

Бюст установили полвека назад в честь защитника государственной границы, погибшего в 1938 году в районе озера Хасан. От памятника до школы № 25 разбили сквер. Учащиеся иногда выходят собирать мусор, сказали местные, администрация района организует уборку. Но давно не было мероприятий по очистке.

Ветки, упавшие несколько месяцев назад, так и лежат. Прошлогодняя листва догнивает вместе с хламом от автовладельцев. Они любят ставить машины под деревьями, в теньке, или же почти перед памятником. Если бы не вазоны с сухой травой, то водители и бюст загородили бы своими железными конями.

Хозяева животных тоже порядком не интересуются.

«Я считаю, что собачники в любом случае должны убирать за своими собаками», - высказалась прохожая.

Немногие способны взять с собой пакетики и прибраться - не только рядом с бюстом Махалина, но и на территории всего областного центра.

За сквер жителям обидно: запущенный, неприбранный, забытый.