На улице Ворошилова люди замусорили неухоженный пустырь

02.09.2020 | 19:57

Почему-то именно сюда несут пустую тару и отходы. Возможно, это видят другие люди - те, что наводят порядок рядом со своим жильем и складывают ветки и сорванную траву там же. Хотя странная логика: у себя убираются, а пустырь захламляют.

«Это вообще плохо, это же просто бескультурье людей! А что сделаешь? У нас из подъезда выходят и кидают мусор рядом с ним. Лень дойти до мусорного бака», - рассказала прохожая Марина.

В августе журналисты «Службы 11» увидели, что пустой тары и мусора все-таки меньше, чем весной. Тогда люди показывали местные «красоты».

«Очень плохо, что здесь такой пустырь. Все время думала, что нужно здесь поставить хотя бы мусорные баки, как-то ЖЭКи заставить убрать это все. Здесь все загадили», - отметила пензячка Ирина.

Тогда люди винили дальнее расположение контейнеров. Прошел после сюжета субботник или просто большую часть отходов скрыли заросли, но видимого мусора как будто стало меньше. Зато появились ветки и трава. Вопрос только, откуда - частного сектора поблизости нет.

«Весной был ураган, очень много деревьев поломало, приезжали из «Зеленстроя», увозили крупное, а это все осталось, видимо», - пояснила женщина.

Но среди веток есть и с относительно свежими листьями.