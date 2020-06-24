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Из жизни

У остановки на улице Калинина поселился агрессивный бездомный

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Пензенцы переживают, когда видят лежащего на земле человека. Мужчина поселился рядом с остановкой на улице Калинина. Он разложил пожитки около забора, доброхоты принесли хлеба и кваса. Но искалеченный гражданин весьма агрессивен.

«Какую ты мне помощь оказываешь? Бабла дай!» - кричит он.

«Он был на остановках - напротив магазина, потом у церкви. Здесь недавно», - пояснила горожанка.

Органы социальной защиты хорошо знают этого человека. По телефону они сообщили, что у Владимира Анатольевича было жилье в Терновке, а после смерти матери он в силу неких обстоятельств оказался на улице.

В дом ночного пребывания он не хочет, от интерната отмахивается, оформить документы и выправить пенсию 60-летний гражданин ленится. В больницу согласился поехать лишь один раз, когда отморозил ноги.

«Его несколько раз полиция забирала и отпускала. Не нужен, видимо, никому», - рассказала пенсионерка.

Мужчина всякий раз возвращается на улицу, где прохожие приносят хлеб, иногда подают деньги. Вот бы еще сердобольные женщины не донимали увещеваниями лечь в больницу. Владимир Анатольевич на них ругается.

«Что им надо от меня? Я, что, им плохое слово сказал?» - возмущается он.

Мужчину не бросают друзья, приносят ему бодрящие напитки. Его самого все устраивает, а мнение остальных не интересно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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