Жители улицы Ленина пожаловались на запущенность двора

22.06.2020 | 20:00

Одна показная деятельность, говорит Галина Владимировна про управляющую компанию, которая должна обслуживать дом № 20 на улице Ленина. Должна - потому что в реальности, по словам местной жительницы, этого не происходит. Во дворе мусор, стекла в общих окнах разбиты. Интересно, как проведен покос травы за зданием сталинской постройки.

«Во вторник я вызвала, чтобы нам покосили. Приехал, покосил, а дальше деревья повалены и не видать ни окон, ничего», - рассказала женщина.

Чтобы подойти к импровизированной сушилке, необходимо было скосить траву в человеческий рост.

«Уборку двора вообще никто не делал с февраля. Все, говорят, уволились и некого послать. А мы здесь причем? Мы платим за хорошее состояние двора, чтобы можно было выйти, посидеть, с ребятишками погулять», - возмутилась горожанка.

У жителей возникают вопросы.

«Для чего мы тогда платим? За какую работу? В удовлетворительном состоянии должны быть подъезды, дворовые территории», - отметила Галина Владимировна.

Журналисты «Службы 11» поинтересовались, почему тогда жители не откажутся от управляющей компании, которой так недовольны. Можно же выбрать новую.

«Этот дом никто не берет, нас без конца передают. Мы сами запутались в квитанциях и не можем понять, кто хозяин», - объяснила жительница дома.

Ничего удивительного нет, что в оставшихся зарослях живут бродячие собаки, периодически выбегая из кустов.