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Из жизни

Древние великаны на Красной улице все больше пугают пензенцев

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Давно в седьмом доме на Красной предрекали беду из-за старых деревьев. Они падают чуть ли не трижды в год, но в нынешнем июне - с грохотом и серьезными последствиями. Одно разрушило сушилку и раздавило автомобиль. Машину водитель неудачно припарковал между контейнерной площадкой и конструкцией для сушки белья.

«Вызвали МЧС, они отпилили, чтобы убрать «Газель». А вчера приезжало «Зеленое хозяйство». Сучки опилили, а сам ствол все лежит. К мусорке не подойти ни с одной, ни с другой стороны», - рассказала местная жительница Юлия.

Двор на Красной благоустроили в 2017-м по проекту «Городская среда». Местная жительница сразу заметила - не там поставили скамейки. У сушилки они не должны находиться, ведь и деревья рядом чересчур старые, могут упасть прямо на отдыхающих.

Если бы в момент падения тяжелой части ствола на лавке находились граждане, им бы не поздоровилось.

А растения продолжат уходить из жизни, пророчит старожил Зоя Петровна, они же не вечные.

«Дому 60, а деревьям, наверное, 100. Все это был лес. Мы тут сажали, подсаживали. Я уж 50 лет тут живу. Все было у нас», - вспомнила она.

Три насущных вопроса беспокоят население Красной. Во-первых, когда вывезут обрубки и ветки, они столько места заняли во дворе. Во-вторых, когда управляющая компания восстановит сушилку - конструкцией люди активно пользуются. В-третьих, когда та же обслуживающая организация займется опиловкой других старых деревьев - их во дворе десятки и все кандидаты на падение. Правда, в связи с этим возникает вопрос четвертый: где взять столько денег на ликвидацию древних великанов?

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