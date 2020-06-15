Заброшенные помещения на улице Вяземского привлекают молодежь

Так и тянет туда посторонних, а после пожара еще сильнее. Бывшие гаражи уже не существующего предприятия находятся под путепроводом, который ведет с проспекта Победы на ул. Ленина.
Рядом стоит дом № 19 на Вяземского. Живущая в нем Татьяна Анатольевна стала очевидцем недавнего возгорания.
«Там у нас постоянно живут бомжи или кто-нибудь играет в неправильные игрушки. Что-то ищут, наркоманы там бегают», - рассказала она.
Пробраться в заброшенные гаражи несложно. Отверстия со стороны Вяземского пытались забить, но это не остановило жаждущих приключений.
«Заколачивали деревяшками, но буквально через неделю... Дети бегают, они это все с ноги вышибают», - отметила женщина.
В пропахших гарью и заваленных хламом помещениях катаются на велосипедах подростки. На вопрос, не боятся ли они довольно агрессивных бродяг, прозвучал ответ: «Мы у них разрешения спрашиваем покататься, они не против».
Гаражи явно не бесхозные. А непрошеные обитатели опасны - пожар уже случился.
«Пугает то, что произошло. Мост - это стратегический объект, я считаю. У нас здесь все заросшее. По весне сняли несколько веточек, уронили их - и так и оставили. А по осени будет все сухо, и здесь будет опять пожар. Дома все рядышком», - поделилась беспокойством Татьяна Анатольевна.
ЧП спугнуло бомжей, но ненадолго. Жители видели, как ночью несколько человек бродили рядом с гаражами и забирались внутрь.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Мы туда ходили колоться