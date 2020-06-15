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Из жизни

Заброшенные помещения на улице Вяземского привлекают молодежь

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Так и тянет туда посторонних, а после пожара еще сильнее. Бывшие гаражи уже не существующего предприятия находятся под путепроводом, который ведет с проспекта Победы на ул. Ленина.

Рядом стоит дом № 19 на Вяземского. Живущая в нем Татьяна Анатольевна стала очевидцем недавнего возгорания.

«Там у нас постоянно живут бомжи или кто-нибудь играет в неправильные игрушки. Что-то ищут, наркоманы там бегают», - рассказала она.

Пробраться в заброшенные гаражи несложно. Отверстия со стороны Вяземского пытались забить, но это не остановило жаждущих приключений.

«Заколачивали деревяшками, но буквально через неделю... Дети бегают, они это все с ноги вышибают», - отметила женщина.

В пропахших гарью и заваленных хламом помещениях катаются на велосипедах подростки. На вопрос, не боятся ли они довольно агрессивных бродяг, прозвучал ответ: «Мы у них разрешения спрашиваем покататься, они не против».

Гаражи явно не бесхозные. А непрошеные обитатели опасны - пожар уже случился.

«Пугает то, что произошло. Мост - это стратегический объект, я считаю. У нас здесь все заросшее. По весне сняли несколько веточек, уронили их - и так и оставили. А по осени будет все сухо, и здесь будет опять пожар. Дома все рядышком», - поделилась беспокойством Татьяна Анатольевна.

ЧП спугнуло бомжей, но ненадолго. Жители видели, как ночью несколько человек бродили рядом с гаражами и забирались внутрь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы туда ходили колоться

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