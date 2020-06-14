В Воскресеновке не нашли денег на восстановление системы канализации

14.06.2020 | 12:17

Воскресеновка тонет в нечистотах, сточные воды из нескольких сотен домов попадают в ручей, а оттуда в озера. Об этом жители говорят местным властям не первый год, но реакции не видят.

«Вы знаете, это такая беда! Боимся, что кто-нибудь кляп закроет и мы утонем», - высказала общие опасения жительница с. Воскресеновка Галина Сидоренко.

Дело в том, что сточные воды самотеком попадают в старую часть Воскресеновки, которая находится ниже. История с невиданной до того в селе централизованной канализацией началась с визита министра сельского хозяйства СССР в 80-х годах прошлого века, рассказывают старожилы.

Было принято решение построить за счет ведущих пензенских заводов современные дома и бесплатно раздать тем, кто на госпредприятиях станет выращивать скот и овощи. Так и появился целый микрорайон, в котором жители не знали, что такое уличный туалет.

«Как наглядное пособие сделали поселок - одинаковые дома. Сюда завезли из дальних деревень людей, построили коровники, посадили огороды, завод был. В общем, все было», - пояснила Галина Сидоренко.

В девяностых и двухтысячных постепенно сельхозпроизводство сошло на нет, денег на обслуживание насосной станции и очистных сооружений не оказалось. Здания опустели, без рабочих их быстро разворовали, даже провода со столбов сняли.

У Олега Сидоренко в Воскресеновке живут родители, и ему небезразлична судьба централизованной канализации.

«Это место, где происходила биохимическая обработка канализационной системы Воскресеновки. На сегодняшний день она находится в разрушенном состоянии. Разрушаться стала где-то с 2000 года», - сообщил житель г. Пензы Олег Сидоренко.

Поскольку работать система перестала, сборщики металла в последние годы даже трубы, ведущие к отстойнику, выкопали. Если раньше очищенная жидкость никак не угрожала экологии, то теперь картина иная. Сточные воды разливаются по старой части села и попадают в ручей.

«И уже образовываются целые озера - не только здесь, они и в огородах, и в подвалах у жителей. Вначале шло по трубам, а потом из труб стихийно попадает уже куда что», - рассказал и показал Олег Сидоренко.

Чтобы восстановить всю многокилометровую систему, требуются огромные деньги. Местные власти говорят, что таких средств нет.