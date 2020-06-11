На 2-й Проезжей улице из-за пенсионерки не сносят колонку

11.06.2020 | 20:12

На 2-й Проезжей водонапорный агрегат стоит старый, но в рабочем состоянии. Путь к нему выстлан линолеумом. Ходит за питьевой водой пожилая женщина.

«Это ее изобретение. Сколько раз колонка замерзала, звонят, приезжают. Я говорю: «Что вы ее не снесете?» - «Один человек пользуется, не можем снести», - рассказал местный житель Николай Никифорович.

Женщины не оказалось дома в момент съемок. Она бы рассказала, как ей пришла в голову удачная мысль обустроить подходы с помощью остатков линолеума. В грязь без этого покрытия вообще не смогла бы подобраться. А так и не тонешь, и обувь не пачкается.

Предшествовали городским колонкам водоразборные будки, они же фонтанки (фонталки). Их начали устанавливать во второй половине XIX века. В Пензе было всего 26. Водопровод появился позже, и позволить себе подачу ресурса прямо в дом могли лишь избранные. Даже теперь это стоит недешево.

Колонки пользовались популярностью и в XX веке. Население за воду не платило, никто не считал, сколько утекало.

В последние годы за этим следят пристально. Ресурсоснабжающая организация сокращает количество уличных водонапорных пунктов, но не стремится заменять старые на новые. Из строя обветшавшие конструкции выходят регулярно, потому что не рассчитаны на вновь выросшее количество пользователей.

«В шашлычных всех стоят счетчики, они ездят, собирают воду большими флягами. С 5 до 6 часов утра тут, можно сказать, очередь. Постоянно ломается. У нас пять дней текла», - рассказывал пензенец Олег Викторович ситуации с колонкой на Московской.

На 2-й Проезжей конструкция тоже хилая, но будет стоять, пока нужна хотя бы одному жителю. А посторонние там появляются редко - дороги чересчур плохи.