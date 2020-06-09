Пензенцы назвали часть ул. Докучаева заброшенным уголком

09.06.2020 | 19:48

Можно ли ходить по такой дороге - такой вопрос возникает у горожан, которые попадают на четную сторону улицы Докучаева. Там посреди грязи и остатков старого асфальта разлилась огромная лужа. Обойти ее, не запачкав обувь, нельзя.

«Я думаю, они все увлечены улицей Циолковского. Ее постоянно копают», - рассказал житель Пензы Юрий Алексеевич.

А тем улицам, что проложены внутри жилого массива, внимания уделяется мало. Хотя это верно лишь отчасти: нечетная сторона улицы Докучаева отремонтирована. Причем уложен не только новый асфальт - денег хватило даже на новые бордюры, хотя не везде они необходимы.

«В том году они тротуар делали, все нормально. Значит, у них договоренности? Я не знаю как», - отметил пензенец.

Жителям дома № 4 на улице Докучаева обидно и непонятно, почему их сторона оказалась хуже другой. Можно было бы сэкономить на бордюрах и хотя бы самые большие ямы залатать асфальтом, а не щебенкой, как это делают местные за свой счет.

«Когда выборы были, у нас был хороший депутат. Он ту сторону сделал, а к нашей даже не прикоснулся», - пояснила местная жительница.

В итоге лужа такая, что обойти ее невозможно.

«От зимы еще осталась, как снег начал таять - она появилась. Вот так вот у нас», - пожаловалась женщина.

Эту часть улицы Докучаева местные называют не иначе как заброшенным уголком.