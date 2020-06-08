В зарослях на улице Циолковского устроили общественный туалет

08.06.2020 | 20:12

Кого там обычно только нет, говорит активистка из дома № 12 на улице Циолковского. И странно, что в момент приезда съемочной группы на месте не оказалось никого из асоциальных личностей.

«Мы третий год мучаемся и никак не можем вырубить наше полесье. Мусор, грязь. У нас и бомжи здесь живут, и пьяницы пьют. У нас детям поиграть практически негде, детской площадки у нас нет. Частник поставил гараж», - пожаловалась пензячка Людмила Сергеевна.

По ее словам, сооружение создает дополнительные условия для распития спиртного - закрывает обзор даже больше, чем зелень. Чем дальше в лес, тем больше отходов.

«Посмотрите, сколько мусора везде! И дети бегают здесь, лазают, играют. Ничего не убирается. Пенек спиленный лежит пятый год», - рассказала женщина.

На днях нетрезвый бродяга днем полностью переодевался, несмотря на близость детской площадки, продолжает Людмила Сергеевна.

«Бомжи ночуют здесь. Расстилаются и спят», - пояснила она.

Кроме постоянных гостей двора забегают и случайные прохожие, опять-таки из-за гаража, уверена женщина.

«Там за ним устроили общественный туалет. Все кому не лень. Здесь у нас алкоголиков лечат - после капельниц бегут сюда. Ужас какой-то! Здесь все надо вырубить и очистить, уже три года не убираются», - сообщила местная жительница.

Оказывается, примерно с того времени начались проблемы с дворником: чтобы компенсировать низкую зарплату, он набрал много домов для работы. В итоге, по словам Людмилы Сергеевны, к ним труженик ЖКХ заглядывает раз в 10 дней.