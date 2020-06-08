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Из жизни

Пензенец пожаловался на тошноту от увиденной свалки на Калинина

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«Бардак несусветный. Это еще сегодня, слава богу, нет вокруг. Было много контейнеров, сейчас меньше стало», - рассказала местная жительница.

И баков не хватает, и разместили площадку неудачно, и ограда не мешает ветру разбрасывать мусор по дворам на Металлистов (у дома № 3) и соседним на Калинина.

Пензенцы возмущены. Они не отрицают, периодически команда коммунальных работников проводит уборку. Только участок остается чистым ненадолго.

«Всякое бывает. Разнесло, наверное, ветром. Они когда загружают - летит вовсю. Вчера такого не было», - отметила горожанка.

Поспособствовали также сборщики металла: по их вине раскиданы клочки внутренностей мягкой мебели, вероятно они искали пружины.

«Тошнит от увиденного», - возмутился прохожий.

А как неприятно, наверное, тем, кто недавно убирал участок! Результат их работы сведен к нулю из-за неудачного расположения открытой ветрам площадки, количества баков, отношения отдельных личностей к чужому труду.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Результат работы ОБНУЛИЛСЯ. Вот молодец,крылатое выражение.

Гость||

Депутат на месте уже был? Бездельники с администрации на месте уже были? Предписания выставили? К среде вопрос будет закрыт ???

Гость||

Это родина, сынок. Чтож тебя тошнит от родимой свалки то.

Гость||

зато плату ввели за вывоз мусора

Имя: Гость
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