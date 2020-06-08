Пензенец пожаловался на тошноту от увиденной свалки на Калинина

08.06.2020 | 20:00

«Бардак несусветный. Это еще сегодня, слава богу, нет вокруг. Было много контейнеров, сейчас меньше стало», - рассказала местная жительница.

И баков не хватает, и разместили площадку неудачно, и ограда не мешает ветру разбрасывать мусор по дворам на Металлистов (у дома № 3) и соседним на Калинина.

Пензенцы возмущены. Они не отрицают, периодически команда коммунальных работников проводит уборку. Только участок остается чистым ненадолго.

«Всякое бывает. Разнесло, наверное, ветром. Они когда загружают - летит вовсю. Вчера такого не было», - отметила горожанка.

Поспособствовали также сборщики металла: по их вине раскиданы клочки внутренностей мягкой мебели, вероятно они искали пружины.

«Тошнит от увиденного», - возмутился прохожий.

А как неприятно, наверное, тем, кто недавно убирал участок! Результат их работы сведен к нулю из-за неудачного расположения открытой ветрам площадки, количества баков, отношения отдельных личностей к чужому труду.