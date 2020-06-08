Двор на Ладожской улице затопило из канализации

08.06.2020 | 20:24

Благоустройство двора дома № 33 на улице Ладожской началось с испытания рабочих: смогут ли они продолжить свой труд, когда новые бордюры частично скрылись под зловонной водой. Территорию затопило сточной жидкостью, причем в опасную с точки зрения санитарии зону попала и игровая площадка. Впрочем, не всех это пугает. Дети недооценивают степень риска.

«Труба лопнула, без конца делают. Молодежь требует, чтобы все было красиво, но ничего не получается», - рассказала жительница дома Любовь Тимофеевна.

Источник не виден. Из колодца бьет фонтан или поток промыл почву, неясно, на поверхности воды заметно только колыхание. Местные почти уверены, что знают, в чем дело. Опыт позволяет строить предположения даже тем, кто далек от ЖКХ. Очередная авария, думают они. И добавляют: не верится, что благоустройство двора будет радовать жителей долго.

«Сегодня сделают, а завтра приедут и поломают все. Что же хорошего?» - посетовала жительница дома Валентина Кузминична.

Продолжать работы по благоустройству, скорее всего, можно будет лишь спустя время, когда поток перестанет бить из-под земли и вода уйдет в почву.